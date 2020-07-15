Известный бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, удивил кадрами, забравшись на дерево 

Артист опубликовал довольно интересные кадры в своем Инстаграм, пишет Politela.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Сергей Глушко предстал в легкой рубашке, которая развивалась по ветру. Крой одежды позволял полюбоваться мускулами звезды. Артист надел обтягивающие джинсы с молниями. 

Тарзан распустил волосы и, забравшись на дерево, обратился к подписчикам. Глушко пригласил всех желающих на свою вечеринку.

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За четыре часа кадры посмотрели более 6000 раз. 

"Наташка на пальму уже загнала. Да она у нас такая😀", "А что записываться надо, как я к вам хочу!!! но нет возможности, я то в Челябинске, да притом работа, только устраиваюсь, даже без содержания не взять🤣🤣😮😮", "Отлично получилось ❤️😍🔥", "Когда ждать гастрольный тур с Вашим потрясающим шоу?????", "О , наконец то Тарзан использует себя по назначению - лазанью по дереву", "Мм Серёжа вы секси секс 🔥", "КрасавчеГ)🙌🔥", "Клево! Как настоящий на лиане...🔥🔥🔥👍👍👍👍💖💖💖💖", "ТАРЗАН - повелитель обезьян. (В хорошем). 😜", "Сережа на дереве, как у себя дома)", "Вкусный человек😜", "Крутооооо. Жаль мне Не попасть (", "😍👍👏Аккуратнее, пожалуйста.Слишком высоко😁😂😉💖",  - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Глушко предстал с голым торсом, а Наташа Королева позировала на фоне бассейна. Певица приспустила платье с одного плеча, засветив пикантную деталь - на ней не было нижнего белья. Она шаловливо взглянула на мужа, тот в свою очередь, картинно придвинулся к жене. 

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#Repost @tarzankaraoke (@get_repost) ・・・ Ну что Красоточки и Красавчики 🤗 Готовы ?!🤪 Выключаем телефоны 📲⛔️😁 Включаем Эмоции ✨✨✨и Драйв 💥 17 июля ⚡️⚡️⚡️ Сергей Глушко 💫@tarzan___official Tarzan Party 🔥🔥🔥🔥🔥 🌳Крекшино Роскошная живописная терраса у Воды 🌊 @rest_vse_svoe 🥂👌 Музло 🙃DJ @e_velikaya_e Танцуем & Поем караоке🎤🎶любимые песни 🔥Bar-show рекордсмен Книги Рекорда Гиннеса, ☄️ @serjflairing Звезда 🤩Party Океан Эмоций💫 гостеприимный 🔥🔥🔥Tarzan🔥🔥🔥 @tarzan___official ⚡️Бронь событий +7 (977) 170-03-16 What’sApp Ника Не проспи своё Party на Закате 😉😅 Всегда Ваши😎✌️🎶 @tarzankaraoke @tarzan___official @karaoke_pivov_battle @vladimirsokolov @nika_vakarchuk #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzan #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #dreamteam #тарзансупер #кузьмин #эйкрасотка #stageandsong #караоке#конкурскараоке #караокевип #лучшийкараоке #караокемосквы #эйкрасоткахорошаяпогодка #karaoke #танцуй #пой #конкурсмосква #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020

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Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.

 