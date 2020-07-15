Известный бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, удивил кадрами, забравшись на дерево

Артист опубликовал довольно интересные кадры в своем Инстаграм, пишет Politela.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сергей Глушко предстал в легкой рубашке, которая развивалась по ветру. Крой одежды позволял полюбоваться мускулами звезды. Артист надел обтягивающие джинсы с молниями.

Тарзан распустил волосы и, забравшись на дерево, обратился к подписчикам. Глушко пригласил всех желающих на свою вечеринку.

За четыре часа кадры посмотрели более 6000 раз.

"Наташка на пальму уже загнала. Да она у нас такая😀", "А что записываться надо, как я к вам хочу!!! но нет возможности, я то в Челябинске, да притом работа, только устраиваюсь, даже без содержания не взять🤣🤣😮😮", "Отлично получилось ❤️😍🔥", "Когда ждать гастрольный тур с Вашим потрясающим шоу?????", "О , наконец то Тарзан использует себя по назначению - лазанью по дереву", "Мм Серёжа вы секси секс 🔥", "КрасавчеГ)🙌🔥", "Клево! Как настоящий на лиане...🔥🔥🔥👍👍👍👍💖💖💖💖", "ТАРЗАН - повелитель обезьян. (В хорошем). 😜", "Сережа на дереве, как у себя дома)", "Вкусный человек😜", "Крутооооо. Жаль мне Не попасть (", "😍👍👏Аккуратнее, пожалуйста.Слишком высоко😁😂😉💖", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Глушко предстал с голым торсом, а Наташа Королева позировала на фоне бассейна. Певица приспустила платье с одного плеча, засветив пикантную деталь - на ней не было нижнего белья. Она шаловливо взглянула на мужа, тот в свою очередь, картинно придвинулся к жене.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.