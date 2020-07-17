50-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, предстал обнаженным на новом видео

Как передает Рoliteka.net, муж певицы Наташи Королевой Тарзан опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

На видео видно, как Тарзан лежин в надувном бассейне в бурлящей воде.

«Что кайфушка? Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем», - слышно за кадром голос Наташи Королевой.

«Вот такой вот суп!))))) Соль и зелень добавлять по вкусу))))😁😃», - подписал ролик Тарзан.

ОТметим, такое "блюдо" похоже пришлось по вкусу подписчикам артиста.

«Ребята вы такие позитивные. Смотря на вашу семью, заряжаюсь энергией!», «Красота......Блаженство !!!!!!!Позитив !!!!!!», «Супер супчик из такого красавчика! Натулик не ревнуйте, Вы красивее!», «Чтобы узнать, что такое настоящий кайф, нужно просто зайти к Сергею на страницу», «Обалденный, всегда восхищаюсь!!», - пишут в комментариях.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.