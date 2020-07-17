Відома модель Памела Андерсон показала себе, порадувавши фанатів

На фото Памела позувала в босоніжках, прозорому платті і світлій білизні. Красуня посміхалася, поки стояла біля басейну. Вже на другому знімку Андерсон була в пальто з великим розрізом, з-під якого визирала нога. В наряді було і велике декольте, з якого випирала пишні груди красуні. Андерсон доповнила образ стильними туфельками і дивилася прямо в об'єктив камери, щоб зробити фото максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не написали коментарі під фото і не поставили лайки, але так і хочеться сказати: "Крихітко, ти богиня спокуси".

Раніше ми повідомляли,. що відома американська актриса Памела Андерсон з'явилася в одному купальнику.

Цього разу Памела вирішила здивувати гарячим чином в білому купальнику. Модель опублікувала сміливе чорно-біле фото, на якому позувала біля дороги.

Андерсон простягнула руку, ніби хотіла зупинити авто. Тісний бюстгальтер обтягнув її досконі груди, а плавки відмінно сіли на пружних сідницях.

До цього ми повідомляли, що відома модель Памела Андерсон показала сміливий, похвалившись формами.

На фото Памела позує в короткому платті і шкіряних чоботях. Красуня сиділа в автомобілі, виставивши одну ногу за її межі. Білява красуня спустила бретельку, щоб показати відсутність білизни і зробити фото максимально спекотним.

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