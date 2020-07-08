Известная модель Памела Андерсон показала интересный образ и рассказала об искушении
На фото Андерсон стоит в белых стрингах, а образ дополнила ожерельем на шее. Как можно понять, наряд красавицы на этом закончился. Памела прикрыла пышную грудь руками, а волосы оставила распущенными, пока смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Искушение является предметом. Отправляйте мне ваши вопросы", - написала Памела.
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Фанаты поставили множество лайков и написали комментарии:
"Всегда был влюблен в тебя. Потрясающая", "Невероятное фото", "Я соблазнена", "Великолепна", "Потрясающая", "Абсолютно великолепная", "Привет, красивые поцелуи, благословенная", "Прекрасно, как обычно, Памела", "А лифчик где?".
Ранее мы сообщали, что известная американская актриса Памела Андерсон предстала в одном купальнике.
В этот раз Памела решила удивить горячим образом в светлом купальнике. Модель опубликовала смелое черно-белое фото, на котором позировала у дороги.
Сообщалось, что популярная исполнительница Миша Романова, бывшая солистка «ВИА Гры», похвасталась роскошными изгибами во время танца с подругой.
Так, на опубликованных снимках Романова в крохотном голубом купальнике жарко зажигает с подругой, исполняя дерзкий танец. Ее подруга буквально с первых секунд становится позади звезды, из-за чего Романова концентрирует все внимание на себе.
Напомним, неугомонная Памела Андерсон еле удержала бюст в миниатюрном бикини
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