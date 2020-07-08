Известная модель Памела Андерсон показала интересный образ и рассказала об искушении

На фото Андерсон стоит в белых стрингах, а образ дополнила ожерельем на шее. Как можно понять, наряд красавицы на этом закончился. Памела прикрыла пышную грудь руками, а волосы оставила распущенными, пока смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Искушение является предметом. Отправляйте мне ваши вопросы", - написала Памела.

Фанаты поставили множество лайков и написали комментарии:

"Всегда был влюблен в тебя. Потрясающая", "Невероятное фото", "Я соблазнена", "Великолепна", "Потрясающая", "Абсолютно великолепная", "Привет, красивые поцелуи, благословенная", "Прекрасно, как обычно, Памела", "А лифчик где?".

Ранее мы сообщали, что известная американская актриса Памела Андерсон предстала в одном купальнике.

В этот раз Памела решила удивить горячим образом в светлом купальнике. Модель опубликовала смелое черно-белое фото, на котором позировала у дороги.

Сообщалось, что популярная исполнительница Миша Романова, бывшая солистка «ВИА Гры», похвасталась роскошными изгибами во время танца с подругой.

Так, на опубликованных снимках Романова в крохотном голубом купальнике жарко зажигает с подругой, исполняя дерзкий танец. Ее подруга буквально с первых секунд становится позади звезды, из-за чего Романова концентрирует все внимание на себе.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон еле удержала бюст в миниатюрном бикини

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