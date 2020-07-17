Стало відомо, хто з українців може отримати додаткові виплати на карантині
Про це інформує тематичний опртал Бухгалтер911.
Зокрема, Уряд на останньому засіданні затвердив фінансову підтримку для тих підприємств, які оголосили простій виробництва, а також для роботодавців, які вимушено відправили працівників у відпустки без збереження заробітної плати через скорочення обсягів виробництва, робіт, послуг.
Такі роботодавці зберігають робочі місця, не звільняючи працівників, при цьому розраховуючи на додаткову фінансову допомогу з боку держави у період карантину.
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Станом на 14 липня, за програмою часткового безробіття профінансовано близько 1 млрд. 155 млн.грн. з 4,72 млрд.грн.
Також планується направити додатково на підтримку роботодавців за цією програмою коштів у розмірі від 94,4 млн.грн. до 283,3 млн.грн
Для простих українців це означає, що всі, хто знаходиться у вимушеній відпустці через карантин – зможуть отримати часткову компенсацію коштів.
Раніше ми розповідали про величезну діру, яка виникла в українському бюджеті.
За словами нардепа Галини Янченко, через цю діру у бюджеті можуть виникнути проблеми з виплатами та пенсіями, через що українці ризикують залишитися без грошей.
Так, незважаючи на те, що Кабмін виділив близько 30 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит у Пенсійному фонді, ризик виникнення проблем з виплатами пенсій і зарплат залишається. Справа в тому, що в поточному році бюджет стикається з піковим навантаженням.
Хоча дефіцит бюджету і серйозний, але до кінця 2020 року коштів має вистачити.
Нагадаємо, додаткові виплати українцям, важливе розпорядження Кабміну: хто отримає гроші
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