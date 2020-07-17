Стало відомо, хто з українців може отримати додаткові виплати на карантині

Про це інформує тематичний опртал Бухгалтер911.

Зокрема, Уряд на останньому засіданні затвердив фінансову підтримку для тих підприємств, які оголосили простій виробництва, а також для роботодавців, які вимушено відправили працівників у відпустки без збереження заробітної плати через скорочення обсягів виробництва, робіт, послуг.

Такі роботодавці зберігають робочі місця, не звільняючи працівників, при цьому розраховуючи на додаткову фінансову допомогу з боку держави у період карантину.

Станом на 14 липня, за програмою часткового безробіття профінансовано близько 1 млрд. 155 млн.грн. з 4,72 млрд.грн.