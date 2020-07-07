Стало відомо, як карантин і епідемія вірусу може вдарити по доходах українців
Про це пишуть Вести.
Зараз все більше шансів, що новий навчальний рік в Україні стартує в дистанційному режимі.
І цим всерйоз стурбовані вчителя, адже навчання в режимі онлайн має свою специфіку — викладачі ризикують залишитися без надбавок за роботу.
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Опитані журналістами вчителя не в захваті від роботи по-новому. Одні виступають проти занять онлайн, інші не хочуть працювати в дві зміни, а треті вважають, що в їхніх школах і так заповнюваність не дуже велика і вони можуть працювати у звичному для себе режимі.
Вчителя в містах впевнені, що в дистанційному навчанню зацікавлена місцева влада, оскільки це дозволить їм заощадити на зарплатах. Якщо вчителі не будуть ходити в школу, то з них можуть зняти надбавки, наприклад, 20% за класне керівництво.
"...І знову ж: одні будуть надриватися, а інші тільки розсилати завдання, а отримуватимуть однаково, як за повноцінний урок. Ще подейкують, що можуть зняти деякі доплати: за класне керівництво, за перевірку зошитів. Тоді взагалі на руки видадуть копійки", — скаржиться викладач Людмила Сміла.
До цього ми розповідали, хто може розраховувати на підвищені виплати вже з 1 липня 2020 року.
Мова йде про автоматичної індексації виплат.
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні (до 1712 гривень), а максимальна - на 740 гривень (17120 гривень). Більш того, заплановано перерахунок доплат українцям за сверхстаж.
Нагадаємо, українцям перерахують пенсії та інші виплати, хто отримає більше грошей
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