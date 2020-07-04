В июле украинские пенсионеры начнут получать больше денег благодаря повышению прожиточного минимума

Как передает Politeka.net, подробности раскрыла пресс-служба Пенсионного фонда.

С 1 июля 2020 года прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность, в Украине повысили с 1638 грн до 1712 гривен. Пенсионный фонд уже провел перерасчет пенсий и заявил, что повышенные выплаты украинцам будут выплачивать с 4 июля.

Для неработающих пенсионеров выросла минимальная пенсия по возрасту, а также доплаты за стаж. Независимо от трудоустроенности лиц, с 1 июля повышаются доплаты, надбавки, пенсии за особые заслуги перед страной и прочие выплаты, в основе которых лежит прожиточный минимум.

Насколько повысится пенсия после перерасчета, зависит от ее составляющих. Социальная пенсия будет на уровне минималки и составит те же 1712 гривен - такую выплачивают гражданам, которые не успели получить достаточно стажа, но достигли пенсионного возраста. Максимальная же пенсия составляет 17 120 гривен.

Следующее повышение пенсий ожидается с 1 декабря 2020 года - их минимальный размер увеличится до 1769 гривен.

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