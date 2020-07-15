Деякі категорії українців можуть розраховувати на грошові компенсації від держави

Як передає Politeka.net, про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

За його словами, грошові компенсації отримають ті українці, які постраждали від насильницьких злочинів або якщо отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Глава Мін'юсту попередив, що гроші будуть надходити від держави, яка, в свою чергу, планує їх стягувати з злочинців, які вчинили злочини.

"Виплати здійснюватимуться тим, кому злочином заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, близьким родичам померлих жертв злочину, потерпілим у результаті статевих злочинів та постраждалим дітям, по відношенню до яких було застосовано фізичне або психологічне насильство. Закон встановить розмір мінімально можливого платежу - 40% прожиткового мінімуму. Фактичні розміри компенсаційних платежів буде встановлювати Кабмін, виходячи з наявних коштів у бюджеті", - озвучив Малюська деталі законопроекту, який вже підтримав уряд.



Повідомляється, що компенсації держава буде виплачувати через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

"Після проведення виплат держава буде стягувати компенсацію з злочинця в порядку регресу. Крім того, кожний, хто вчинив злочин чи кримінальний проступок, буде сплачувати спеціальний збір на відшкодування шкоди, заподіяної насильницькими кримінальними злочинами", - підкреслив Малюська і додав, що такий механізм вже працює в країнах цивілізованого Заходу.



Раніше ми також розповідали, що в Україні з 1 липня 2020 року збільшився рівень прожиткового мінімуму.

Тепер він становить 2118 грн, для дітей віком до шести років - 1859 грн, для дітей віком від шести до 18 років - 2318 грн, для працездатних осіб - 2197 грн, а для тих, хто втратив працездатність - 1712 грн.

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