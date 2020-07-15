Стало відомо, хто може розраховувати на додаткові допомоги по частковому безробіттю

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, було розширено коло одержувачів допомоги по частковому безробіттю, завдяки чому нові категорії українців можуть розраховувати на додаткові виплати.

Згідно з затвердженим постановою Кабміну, тепер представники бізнесу можуть претендувати на отримання допомоги по частковому безробіттю для працівників, виведених в простій, або відправлених у неоплачувані відпустки.

Для простих українців це означає, що всі, хто знаходиться у вимушеній відпустці через карантин – зможуть отримати часткову компенсацію коштів.

"Проектом акта пропонується передбачити можливість отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, які в період карантину отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю (крім періоду освоєння нового виробництва (продукції) або перебувають у відпустці без збереження заробітної плати", – йдеться у пояснювальній записці до затвердженого на сьогоднішньому засіданні постанови Кабінету міністрів.

Варто також додати, що уряд на виплату фінансової допомоги по частковому безробіттю додатково виділила 4,7 млрд грн.

Раніше ми розповідали про дірку в бюджеті України. За словами нардепа Галини Янченко, через неї можуть виникнути проблеми з виплатами.

Так, незважаючи на те, що Кабмін виділив близько 30 мільярдів гривень, щоб покрити дефіцит у Пенсійному фонді, ризик виникнення проблем з виплатами пенсій і зарплат залишається. Справа в тому, що в поточному році бюджет стикається з піковим навантаженням.

Хоча дефіцит бюджету і серйозний, але до кінця 2020 року коштів має вистачити.

Нагадаємо, пенсії та доплати українцям знову перерахували, названа сума: хто і коли зможе отримати гроші.

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