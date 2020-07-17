Стало известно, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты на карантине

Об этом информирует тематический портал Бухгалтер911.

В частности, правительство на последнем заседании утвердило финансовую поддержку для тех предприятий, которые объявили простой производства, а также для работодателей, которые вынужденно отправили работников в отпуска без сохранения заработной платы из-за сокращения объемов производства, работ, услуг.

Такие работодатели сохраняют рабочие места, не увольняя работников, при этом рассчитывают на дополнительную финансовую помощь со стороны государства в период карантина.

По состоянию на 14 июля, по программе частичной безработице профинансировано около 1,155 млрд из 4,72 млрд.