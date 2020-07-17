Стало известно, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты на карантине

Об этом информирует тематический портал Бухгалтер911.

В частности, правительство на последнем заседании утвердило финансовую поддержку для тех предприятий, которые объявили простой производства, а также для работодателей, которые вынужденно отправили работников в отпуска без сохранения заработной платы из-за сокращения объемов производства, работ, услуг.

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Такие работодатели сохраняют рабочие места, не увольняя работников, при этом рассчитывают на дополнительную финансовую помощь со стороны государства в период карантина.

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По состоянию на 14 июля, по программе частичной безработице профинансировано около 1,155 млрд из 4,72 млрд.

Также планируется направить дополнительно на поддержку работодателей по этой программе средств в размере 94,4 млн.грн. до 283,3 млн.грн

Для простых украинцев это означает, что всем, кто находится в вынужденном отпуске из-за карантина – можно получить финансовую помощь после 15 июля.

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Ранее мы рассказывали про огромную дыру, которая возникла в украинском бюджете. 

По словам нардепа Галины Янченко, через эту дыру в бюджете могут возникнуть проблемы с выплатами и пенсиями, из-за чего украинцы рискуют остаться без денег.

Так, несмотря на то, что Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде, риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат остается. Дело в том, что в текущем году бюджет сталкивается с пиковым нагрузкам.

Хотя дефицит бюджета и серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.

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