Тіна Кароль вразила жаркими кадрами поруч з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніною

Фото і відео опублікували на фан-сторінці Кароль в Instagram.

16 липня Тіна Кароль виступила на святковому концерті на честь 15-річчя програми "Світське життя". На сцені співачка постала в атласному блакитному платті з відвертою зоною декольте, розшитій камінням, з об'ємними рукавами і шлейфом.

Образ зірка доповнила акуратною укладанням та макіяжем з акцентом на червоній помаді.

На сцені "Світського життя" також з'явився і син співачки – Веніамін. Хлопчик вийшов, щоб подарувати Каті Осадчій букет квітів.

В цей вечір Кароль ще виконала пісню "Вільна" з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної. Обидві артистки були в чорних брючних костюмах, білих сорочках і туфлях на шпильках, немов бізнес-леді.

А після вони разом позували на червоній доріжці перед камерами в цих нарядах. Саме ці кадри і викликали бурхливу реакцію. В мережі пишуть, що пристрасті більше, ніж у дуеті з Даном Баланом.

«Малятка джгут😍», «Горячооо», «Дуже гаряче», «Які ж вони чудові», «Просто вибух», «Ну занадто», «Дії коктейлю імбирний ель», «Пристрасті більше ніж з Баланом в дуеті», - пишуть в коментарях.

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