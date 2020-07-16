Украинская певица Тина Кароль восхитила ярким образом перед коллегой во время работы
В этот раз на странице Тины в разделе Стори в Инстаграм появился милый ролик, записанный во время ее общения с коллегой. Как известно, все время, даже во время карантина и находясь в самоизоляции, Тина занималась подготовкой не только к концертам, но еще и записью нового альбома, который держит в секрете.
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Пока что певица не раскрывает тему новых композиций, но изредка делится видео со студии звукозаписи, а также отрывками из новых композиций. В этот раз она представила ролик, записанный с коллегой.
Мужина за кадром спросил у Тины, когда же она выложит первое превью, ведь фанаты заждались, на что певица кокетливо пожала плечами с легкой улыбкой. К слову стильный наряд звезды невозможно неотметить, ведь в коротком топе ее формы выглядят весьма привлекательно. Ранее поклонники даже написали, что взгляд Тины "словно у львицы".
Также на странице Тины появился стильный кадр - певица в окружении цветов покорила фанатов необычным видом. Не секрет, что Тина очень любит свой сад и даже сама выращивает яркие и пышные растения. Похоже, букеты из необычных цветов немало порадовали ее во время очередных съемок, а яркая улыбка певицы сразу же привлекла внимание фанатов.
Так, Тина представила серию кадров, на которых позировала в модном наряде специально к фотосессии по случаю дня рождения телеканала "1+1". Кароль надела длинное облегающее платье ярка-красного цвета с глубоким декольте, засветив роскошную грудь.
Яркая улыбка певицы не осталась незамеченной фанатами, также как и игривый взгляд на другом кадре.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".