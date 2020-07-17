Тина Кароль восхитила жаркими кадрами рядом с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной

Фото и видео опубликовали на фан-странице Кароль в Instagram.

16 июля Тина Кароль выступила на праздничном концерте в честь 15-летия программы "Светская жизнь". На сцене певица предстала в атласном голубом платье с откровенной зоной декольте, расшитой камнями, с объемными рукавами и шлейфом.

Образ звезда дополнила аккуратной укладкой и макияжем с акцентом на красной помаде.

На сцене "Светской жизни" также появился и сын певицы – Вениамин. Мальчик вышел, чтобы подарить Кате Осадчей букет цветов.

В этот вечер Кароль еще исполнила песню "Вільна" с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Обе артистки были в черных брючных костюмах, белых рубашках и туфлях на шпильках, словно бизнес-леди.

А после они вместе позировали на красной дорожке перед камерами в этих нарядах. Именно эти кадры и вызвали бурную реакцию. В сети пишут, что страсти больше, чем в дуэте с Даном Баланом.

«Малышки жгут😍», «Горячооо», «Очень горячо», «Какие же они потрясающие», «Просто взрыв», «Ну слишком», «Действия коктейля имбирный эль», «Страсти больше чем с Баланом в дуэте», - пишут в комментариях.

Напомним, кокетливая Кароль показала все свое "богатство" в супертесном топе: "Вот это взгляд львицы!"

Как сообщала Politeka, Дан Балан со щетиной и в домашнем свитере похвастался необычным талантом: "Вот это инструмент!"

Также Politeka писала, что Тина Кароль решилась на кардинальные перемены: "Челка, стрижка под мальчика и лишний вес".