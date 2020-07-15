Украинская певица Тина Кароль восхитила ярким образом без макияжа и укладок

В этот раз на странице Тины в разделе Стори в Инстаграм певица блеснула новым образом без мкияжа. Постоянно появляясь на публике, звезда старается выглядеть идеально и роскошно, примеряя самые модные платья, массивные украшения и создавая новые образы.

При этом певица не стесняется показать себя в естественном виде без укладок, макияжа, костюмов и прочего. На новых кадрах Тина с распущенными волосами блеснула подтянутыми формами в черной безрукавке и белых свободных шортах. При этом светлое лицо певицы стало еще ярче без макияжа, однако сама она выглядела слегка уставшей.

К слову, также в разделе Стори в Инстаграм она показала, как отдыхает в саду и полюбовалась своими многочисленными розовыми розами. Фанаты тут же написали, что показанное видео для них "слаще меда".

Также на странице Тины появился стильный кадр - певица в окружении цветов покорила фанатов необычным видом. Не секрет, что Тина очень любит свой сад и даже сама выращивает яркие и пышные растения. Похоже, букеты из необычных цветов немало порадовали ее во время очередных съемок, а яркая улыбка певицы сразу же привлекла внимание фанатов.

Так, Тина представила серию кадров, на которых позировала в модном наряде специально к фотосессии по случаю дня рождения телеканала "1+1". Кароль надела длинное облегающее платье ярка-красного цвета с глубоким декольте, засветив роскошную грудь.

Яркая улыбка певицы не осталась незамеченной фанатами, также как и игривый взгляд на другом кадре.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".