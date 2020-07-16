Знаменитый певец Дан Балан восхитил своим умением играть на аккордеоне

После того, как певец завершил участие в проекте «Голос», он стал крайне редко появляться перед камерами, а также практически прекратил обновлять профили в социальных сетях. Именно поэтому каждый кадр певца привлекает внимание к себе. В этот раз в сети появился оригинальный ролик с выступлением Дана с аккордеоном в руках (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

С самого детства родители артиста поощряли его занятия музыкой, а первым музыкальным инструментом в его жизни стал аккордеон. Сейчас мужчина на нем не играет, однако периодически вспоминает «азы».

К слову, мужчина сам сочиняет слова песен и музыку. Поэтому ролик, где Дан взял в руки музыкальный инструмент и вспомнил как в молодости играл, впечатлил фанатов.

«Прикалываться умеет, с ним не соскучишься, веселый, жизнерадостный и очень талантливый», «Кроме того , что знает 5 языков, ещё и на разных инструментах играет. Молодец», «Дан ты очень прикольный и талантливый красавчик», «Красавчик», «Это еще тот цыган,супер!!!», «Сахар».

Отметим, слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а необычное якобы совместное фото вызвало ажиотаж в сети.

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую, шутили о своей любви, танцевали вместе и всячески делали вид, что влюблены Их совместный клип, сделанный специально для финала шоу "Голос", побил рекорды во время презентации. Однако, после завершения шоу пару вместе не видели.

Тем не менее, фанаты звезд надеются на их отношения, создают совместные фото и монтируют клипы. Один из таки кадров немало впечатлил сеть, ведь выглядел весьма и весьма правдоподобно.

Поклонники были взбудоражены:

«Обалдеть😱Я в шоке , ну это самый реалистичный фотошоп который я когда-либо видела👍», «Я думала это реальное фото😍», «Блин я реально подумала что это настоящая фотка😱😱 я в шоке😻😻😻😻😻», «Как это круто❤️», «Когда появятся реальные фотки, никто не поверит, после таких качественных работ 👍 все будут думать, что опять фотошоп 😁», «Я тоже поверила 😍», «Блин, покажите оригинал😍», «Счастливы вместе!)пёсель больше всех!!!», «Моё сердечко 💔💔», «Это очень жестоко... Неподготовленных может Кондратий ударить...».

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