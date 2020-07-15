Тина Кароль будоражит своими выступлениями, удивляет решениями во время шоу «Голос», а также считается иконой стиля

С самого детства Татьяна Либерман решила, что должна стать звездой и с раннего возраста хотела быть певицей. Сейчас Тина Кароль не только поет, она занимается собственным брендом косметических средств, начинает сниматься в сериалах и фильмах и будоражит появлениями в модных нарядах с украшениями, амбассадором которых является не первый год.

Каждый год Тина показывает новые образы, однако за время карьеры певицы эпатажных смен имиджа числится больше, чем могут припомнить фанаты. Предлагаем вам вспомнить главные образы Тины, которые покорили сеть.

В течение двадцати лет Тина менялась кардинально и до неузнаваемости ради сцены. Сама Татьяна Либерман родилась на севере России, у певицы также есть старший брат Станислав.

В 1992 году Татьяна переехала в Ивано-Франковск, там она ходила в школу, училась в музыкальной школе отдельно – в классе фортепиано. По завершению обучения девушка переехала в столицу, поступив в Киевское высшее музыкальное училище им. Глиера.

Также Тина получила второе высшее образование, будущая звезда закончила Национальный авиационный университет, факультет менеджмента и логистики. Уже в 2005-м году один из педагогов посоветовал молодой девушке пройти прослушивание в военном ансамбле, после чего Тина была солисткой Ансамбля песни и пляски ВСУ.

В этом же году Кароль получила второе место на Международном вокальном конкурсе "Новая волна", получив специальную премию Аллы Пугачевой в размере 50 000 долларов.

Все деньги из премии звезда потратила на песню «Выше облаков». Через год Тина представила альбом Show Me Your Love.

В следующем, 2006, году звезда стала ведущей проекта «Танцы со звездами». В конце 2006-го вышел второй альбом Кароль под названием "Ноченька", который тоже стал "золотым".

В январе 2007 года сменила продюсера и всю творческую команду, ее продюсером стал Евгений Огир, ставший после мужем артистки. Через полгода после смены команды на фестивале "Таврийские игры" впервые спела с живым составом музыкантов, где презентовала новую песню "Люблю его". Все это время Тина меняла имидж и искала себя. Причем кардинальные перемены звезды всегда удавались, будоража фанатов.

В марте 2008 года певица получила звание "Самая красивая женщина Украины", а в апреле глянцевое издание "Женский журнал" назвало ее "Самой обаятельной женщиной Украины".

24 ноября 2013 года стартовал всеукраинский тур Тины Кароль с сольной программой "Сила любви и голоса", а через год состоялся релиз 5-го альбома певицы "Помню". Отметим, что Тина потеряла супруга - мужчина погиб после борьбы с серьезной болезнью. Тина осталась одна, воспитывая сына Вениамина.

Как можно заметить, за эти годы Тина меняла образы много раз, состригала челку, стриглась под мальчика, набирала лишний вес и экстремально худела после родов. Также певица примерила образ брюнетки.

Сейчас Тина продолжает быть активным участником многих проектов, снимается в сериале и работает над новым альбомом. При этом всего несколько дней назад Кароль получила большую награду от Президента.

Владимир Зеленский вручил артистке орден княгини Ольги, который получают женщины за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной, образовательной, культурной, благотворительной и других сферах общественной деятельности, а также воспитании детей в семье.

Отметим, что на встречу к главе государства певица также пришла вся «в черном». Но юбка была длиннее, а верх закрывал стильный пиджак. Интересно, как бы отреагировал Гарант, если бы артистка решила появиться перед ним в таком виде, как на фото.

Напомним, что смелая Кароль показала лучшие ракурсы в тесном платье с разрезами: "Как конфетка в обертке".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль соблазнительно задрала ножку, прикрывшись белыми цветами: "Пора снова с Баланом...".

Также Politeka писала, что соблазнительная Тина Кароль похвасталась своими бутонами: "Слаще меда".