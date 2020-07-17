Сестра відомої співачки і телеведучої Ольги Бузової, Анна, вразила своїм умінням

Красуня, як і її сестра, активно веде сторінку в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина ділиться кадрами з життя і творчості.

Так, нещодавно Анна вразила підписників своїм новим умінням. Зірка Інстаграму опублікувала фото, на якому позує на жердині. Дівчина була в топіку і обтягуючих шортах. Сестра Бузової витягла ручку, схопившись ногами за залізну трубу.

В пості модель розповіла про те, що потрібно пробувати і вчитися чомусь новому.

"Це життя, це рух, це кайф 💃🏻", - поділилася Анна.

Навіть вона розповіла, що не хотіла йти на тренування PoleDance, адже "навряд чи вийде", але все ж таки зважилася.

"Як же я пишаюся тим, що я поборола ці думки, отримала неймовірний кайф від тренування, емоції, враження і відмінне фізичне навантаження😍", - розповіла Анна.

За добу пост отримав близько 20 тисяч лайків та багато коментарів.

"І синці 😖 довго проходять, але воно того варте", "Розумниця, ти💞💞💞 впораєшся,у тебе все вийде 💞💞💞💞💞", "А синців не буде на ніжках?)", "Навіть видно Анна животик натерла і ніжки...", "Як ви все встигаєте?", "Вау! Знаю, як це складно", "🔝Красуня на пілоні 🌹- Відмінний танець стриптизу 🔥", "Ви молодець, розумниця😍👏👏👏", "це дуже боляче на жердині і ростуть плечі ((,смерть суглобам-обережно👌🏼", "Приголомшлива♥️♥️♥️❣️", "класна! rad ))", "Аня, ти енерджайзер😍 крутишка 🔥🔥🔥👏👏💋", " Анюта це точно💯ви 👍🌞", " ти неймовірна людина!!!!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що епатажна Бузова підкорила красою тіла, прикрившись одним букетом: "Відпад!".

Як повідомляла Politeka, зухвала Бузова роздяглася на даху заради пікантного кадру: «Непогані булочки».

Також Politeka писала, що Бузова влаштувала спекотні танці на даху висотки, кадри: "Худиш який...".