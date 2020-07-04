От звезды можно ожидать что угодно

Российская певица Ольга Бузова продолжает находить необычные локации для проведения жарких съемок

Об этом пишет Politeka.net.

Новую публикацию звезда сделала в своем микроблоге Instagram.

Певица Ольгя Бузова опять забралась на крышу московской высотки, где продемонстрировала необычный танец для своих подписчиков.

"Миром правит любовь. Пиши из какого ты города? Я родилась в Санкт-Петербурге, но моя жизнь - это Москва", - подписала она опубликованный видеоролик.

Пользователи поддержали челлендж и оставили певице десятки комментариев. Были и такие фанаты, которые обратили внимание на подтянутую форму Ольги Бузовой после карантина.

"Худыш какой", "Прекрасна", "Красота какая", "Бузова. Я просто поражаюсь, как ты попала в шоу-бизнес", "Олечка, ты супер", "Милая", "Ты просто топ", "Олечка ты просто чудо, люблю тебя", "Богиня", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как томная Ольга Бузова взбудоражила пленительным фото.

Девушка сидела в плетеном кресле, прикрывшись огромным букетом. Сложилось впечатление, что красотка избавилась от одежды ради этого вкусного снимка. Сквозь цветы виднеется соблазнительный силуэт, за который цепляется взгляд.

"Как конфетку дали", "Давид задаривает Ольгу букетами. Не единожды по 3 букета на неделе дарил. Молодец, знает как она радуется им...", "Такая же красивая как эти цветы прям не различить", "Обожаю тебя", "Милашка", "Прям как голая, и платье из цветов", - отреагировали пользователи.

Напомним, что эпатажная Бузова украсила бюст камнями и посветила прелестями у всех на глазах: «Кайф».

Также Politeka писала, что игривая Бузова сверкнула шелковым телом в распутном мини и сапогах: "Сногсшибательна".