Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась горячим летним образом

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото в купальнике, передает Politeka.net. Бузова забралась на крышу, где делает большую часть своих фотографий, в одном купальнике. Девушка выбрала сдельный купальник с открытой спиной. Она повернулась спиной к камере, засветив свою аппетитную «пятую точку». Образ красотка дополнила солнцезащитными очками в форме бабочки.

«Даёшь фото в купальниках. Лето жеж. Какие планы на сегодня?) Я мчу на работу», - подписала фото звезда.

За час пост Бузовой собрал более 160 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Аааа почему такая красивая», «Классная», «Красавица Наша», «Ты самая лучшая, люблю тебя», «Огонь», «Восхитительна», «Бомба», «Сразу видно на ЗОЖ», «Ого фигура», «Неплохие булочки», «Ты настоящая звезда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова выбралась на отдых после длительной самоизоляции. Красотка нежилась в плетеном кресле, прикрыв свою грудь огромным букетом цветов. Судя по фото, певица была голой, либо специально села таким образом, чтобы кадр получился как можно более жарким. Плечи и ножки звезды были оголены.

Напомним, что Бузова сняла одежду ради жаркого кадра в бане, засветив лишнее: по стопам Волочковой и Семенович.

Как сообщала Politeka, эпатажная Бузова устроила жаркие танцы на крыше высотки, кадры: "Худыш какой...".

Также Politeka писала, что Бузова показала свои мохнатые "булочки", с трудом придерживая их руками: "Зашкаливает...".