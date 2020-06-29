Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала интересное фото на отдыхе

Звезда после режима самоизоляции решила выбраться со своим бойфрендом Давой на отдых, передает Politeka.net. Красотка опубликовала фото, на котором предстала в плетеном кресле.

Ольга держала в руках большой букет из разноцветных цветов. На шее блестели цепочки с кулонами.

Примечательно то, что певица будто позировала обнаженной. Ее плечи и ножки были неприкрыты. Возможно красотка была в купальнике, однако за большим букетом этого не было видно.

Ольга распустила волнистые волосы, она опустила глаза и приоткрыла губы.

"Радость от каждого букета 🌸💐🌺🌹 Спасибо 🧸", - подписала она фото.

За 17 часов пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев.

"Я восхищаюсь вами! Вы такая красивая и уверенная в себе 👍🏻👍🏻👍🏻 А я чувствую себя, как будто в западне(((", "как конфетку дали)))", "Давид задаривает Ольгу букетами. Не единожды по 3 букета на неделе дарил. Молодец, знает как она радуется им. У Ольги после развода много букетов стояло, без цветов не бывала. Теперь один даритель - Давид, заменяющий всех поклонников", "Дай бог, чтоб так было всю жизнь", "Ой , красиво 😊", "Красавица❤️🔥", "Всё взаимно котики ❤️", "Оля, как красиво!", "Такая же красивая как эти цветы прям не различить 😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Обожаю тебя", "Милашка❤️", "Круто", "Какая красота👍👍👍👍👍", "Вот это дааааа!!! Отпад!!!😍😍😍🤩🤩🤩👍👏👏👏👏", "Потрясающая 😍", "Прям как голая, и платье из цветов", - написали пользователи сети.

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