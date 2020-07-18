Зірка настільки яскрава, що можна зійти з розуму

Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд з'явилася у сукні, яка навряд чи щось прикриває

Красуня нерідко вибирає відверті вбрання, які провокують шанувальників на різні коментарі, повідомляє Politeka.net. В цей раз Ебі з'явилася в чорній міні-сукні з відкритою спиною і не тільки.

Блискучий наряд тримався на чорному ланцюжку, який тягнувся до потилиці. Срібний чокер відмінно доповнив образ.

Видно, що під настільки відвертим вбранням зірка зовсім без білизни. Тонка тканина лягла на пишних грудей, підкресливши все найінтимніше.

На стрункій талії до спини тяглася лямка, яка хоч якось утримувала низ одягу від того, щоб він не відкрив види на пікантні деталі. Лише пружні сідниці трохи показалися завдяки прийнятій позі на краєчку більярдного столу.

Ебі дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Королева сердець ;)", - підписала фото Ретчфорд.

За чотири години пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали про красу моделі, а також що вона "вбиває" привабливістю.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд натягнула на великі груди маленьке бікіні на тонких бретельках. Тканина облягла великі принади, а тонкі лямки були короткими, через що груди трохи підстрибнули вгору.

На шиї зірки були золоті ланцюжки з блискучими кулончиками.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в мереживній білизні на м'якому дивані. Крихітні зелені бікіні з чорними смужками тканини натяглися на пишних стегнах і ледве не загубилися між пружними сідницями.

Трохи вище стегон у зірки був пояс для панчіх, з якого тяглися дві застібки.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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