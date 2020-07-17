Долар проб'є психологічну позначку, гривні буде боляче: курс валют від НБУ

Курс валют в Україні 17 липня не залишить спокійним нікого, долар і євро влаштують справжню розправу над гривнею.

Так, долар почне торги з неймовірного стрибка: +16,08 грн. Більш того, в національному регуляторі уточнили, що вага валюта встигла набрати ще до вчорашнього полудня, однак до кінця дня гривня зуміла відіграти кілька пунктів.

Курс валют від Національного банку на 17 липня:

100 доларів 2727, 38 грн;

100 євро — 3112,9 грн

Українців чекають нові штрафи, законопроект уже в Раді: "2500 гривень здеруть за..."

У Верховній Раді створили законопроект, в якому передбачено нові штрафи.

Документ стосується людей, які курять. Так, вже цієї осені нардепи хочуть розглянути законопроект, в якому йдеться про підвищення штрафів за викинуті недопалки на вулиці.

Проте юрист Лілія Баюш зазначає, що закон буде регулювати всю сферу управління відходами, у тому числі відповідальність кидання недопалків та іншого сміття, пише РБК.

планується Збільшити штрафи від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 1700 до 2500 гривень здеруть за порушення.

Українців попередили, що станеться з субсидіями, термінова заява Мінфіну: «Буде нижче…»

У Кабміні розповіли про зміну розміру субсидій в наступному році.

Так, міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Радіо Свобода заявив про те, що уряд не розглядає можливість скорочення субсидій на ЖКГ в 2021 році. Крім того, він зазначив, що в наступному році тариф на опалення може бути нижче, ніж в цьому.

«Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо, що буде нижче тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть з категорії соціально незахищених і відповідно у них не буде необхідності отримувати субсидію», - розповів міністр.

При цьому він зазначив, що уряд має намір залишити субсидії в тому ж обсязі, як і в цьому році.

Нагадаємо, нова виплата пенсій українцям, гроші вже виділені: з'явилося термінове заяву Пенсійного фонду.

Як повідомляла Politeka, українцям виплатять нові компенсації, важливу заяву Мін'юсту: хто отримає гроші.

Також Politeka писала, що нову грошову допомогу отримають українці, Рада підвищила суми: "На людину не менше 150%...".