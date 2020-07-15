Нардепы проголосовали за повышение стипендий и материальной помощи

На внеочередном заседании 14 июля Верховной Радой 351 голосом был принят законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки» относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.

Документ предусматривает выплату стипендии в размере не менее 150% прожиточного минимума на одного человека и ежегодную денежную помощь на приобретение учебной литературы детям сиротам и детям, лишенных родительской опеки.

Согласно документу, студентам и курсантам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, положена стипендия или должностной оклад в размере не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - в размере не меньше 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также выплачивается 100% заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Социальная стипендия и должностной оклад выплачиваются также учащимся, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/ объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Закон вводится в действие с 1 января 2021 года.

Отметим, ранее, согласно статьи 8 Закона, стипендия для детей-сирот и лишенных родительской опеки составляла 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Напомним, с 1 июля в Украине увеличился уровень прожиточного минимума. Теперь он составляет 2118 грн, для детей в возрасте до шести лет - 1859 грн, для детей в возрасте от шести до 18 лет - 2318 грн, для трудоспособных лиц - 2197 грн, а для тех, кто утратил трудоспособность - 1712 грн.

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