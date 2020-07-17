Доллар пробьет психологическую отметку, гривне будет больно: курс валют от НБУ
Курс валют в Украине 17 июля не оставит спокойным никого, доллар и евро устроят настоящую расправу над гривной.
Так, доллар начнет торги с невероятного прыжка: +16,08 грн. Более того, в национальном регуляторе уточнили, что вес валюта успела набрать еще до вчерашнего полудня, однако к концу дня гривна сумела отыграть несколько пунктов.
Курс валют от Национального банка на 17 июля:
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100 долларов — 2727, 38 грн;
100 евро — 3112,9 грн
Украинцев ждут новые штрафы, законопроект уже в Раде: "2500 гривен сдерут за..."
В Верховной Раде создали законопроект, в котором предусмотрены новые штрафы.
Документ касается людей, которые курят. Так, уже этой осенью нардепы хотят рассмотреть законопроект, в котором говорится о повышении штрафов за выброшенные окурки на улице.
Однако юрист Лилия Баюш отмечает, что закон будет регулировать всю сферу управления отходами, в том числе ответственность бросание окурков и другого мусора, пишет РБК.
Увеличить штрафы планируется от 100 до 150 необлагаемых минимумов, то есть от 1700 и до 2500 гривен сдерут за нарушение.
Украинцев предупредили, что произойдет с субсидиями, срочное заявление Минфина: «Будет ниже…»
В Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году.
Так, министр финансов Сергей Марченко в эфире Радио Свобода заявил о том, что правительство не рассматривает возможность сокращения субсидий на ЖКХ в 2021 году. Кроме того, он отметил, что в следующем году тариф на отопление может быть ниже, чем в этом.
«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.
При этом он отметил, что правительство намерено оставить субсидии в том же объеме, как и в этом году.
Напомним, новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда.
Как сообщала Politeka, украинцам выплатят новые компенсации, важное заявление Минюста: кто получит деньги.
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