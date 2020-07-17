Доллар пробьет психологическую отметку, гривне будет больно: курс валют от НБУ

Курс валют в Украине 17 июля не оставит спокойным никого, доллар и евро устроят настоящую расправу над гривной.

Так, доллар начнет торги с невероятного прыжка: +16,08 грн. Более того, в национальном регуляторе уточнили, что вес валюта успела набрать еще до вчерашнего полудня, однако к концу дня гривна сумела отыграть несколько пунктов.

Курс валют от Национального банка на 17 июля:

100 долларов — 2727, 38 грн;

100 евро — 3112,9 грн

Украинцев ждут новые штрафы, законопроект уже в Раде: "2500 гривен сдерут за..."

В Верховной Раде создали законопроект, в котором предусмотрены новые штрафы.

Документ касается людей, которые курят. Так, уже этой осенью нардепы хотят рассмотреть законопроект, в котором говорится о повышении штрафов за выброшенные окурки на улице.

Однако юрист Лилия Баюш отмечает, что закон будет регулировать всю сферу управления отходами, в том числе ответственность бросание окурков и другого мусора, пишет РБК.

Увеличить штрафы планируется от 100 до 150 необлагаемых минимумов, то есть от 1700 и до 2500 гривен сдерут за нарушение.

Украинцев предупредили, что произойдет с субсидиями, срочное заявление Минфина: «Будет ниже…»

В Кабмине рассказали об изменении размера субсидий в следующем году.

Так, министр финансов Сергей Марченко в эфире Радио Свобода заявил о том, что правительство не рассматривает возможность сокращения субсидий на ЖКХ в 2021 году. Кроме того, он отметил, что в следующем году тариф на отопление может быть ниже, чем в этом.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно у них не будет необходимости получать субсидию», - рассказал министр.

При этом он отметил, что правительство намерено оставить субсидии в том же объеме, как и в этом году.

Напомним, новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда.

Как сообщала Politeka, украинцам выплатят новые компенсации, важное заявление Минюста: кто получит деньги.

Также Politeka писала, что новую денежную помощь получат украинцы, Рада повысила суммы: "На человека не меньше 150%...".