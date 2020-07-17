Курс валют в Украине 17 июля не оставит спокойным никого, доллар и евро устроят настоящую расправу над гривной
Об этом сообщает Politeka.
Так, доллар начнет торги с невероятного прыжка: +16,08 грн. Более того, в национальном регуляторе уточнили, что вес валюта успела набрать еще до вчерашнего полудня, однако к концу дня гривна сумела отыграть несколько пунктов.
Аналогичная ситуация будет и с курсом евро, Торги на межбанке начнутся с невероятного +9,81.
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Курс валют от Национального банка на 17 июля:
100 долларов — 2727, 38 грн;
100 евро — 3112,9 грн.
Отыграться гривна решит на российской национальной валюте: 3,8275 грн за десять рублей.
По прогнозу специалиста, курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах 27 гривен/$.
Однако, как утверждает Тарас Котович, на рынке также возможны отклонения до 30 копеек в обоих направлениях.
"Главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде", - предупредил финансовый аналитик простых украинцев.
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