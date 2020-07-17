Курс валют в Украине 17 июля не оставит спокойным никого, доллар и евро устроят настоящую расправу над гривной

Об этом сообщает Politeka.

Так, доллар начнет торги с невероятного прыжка: +16,08 грн. Более того, в национальном регуляторе уточнили, что вес валюта успела набрать еще до вчерашнего полудня, однако к концу дня гривна сумела отыграть несколько пунктов.

Аналогичная ситуация будет и с курсом евро, Торги на межбанке начнутся с невероятного +9,81.

Курс валют от Национального банка на 17 июля:

100 долларов — 2727, 38 грн;

100 евро — 3112,9 грн.

Отыграться гривна решит на российской национальной валюте: 3,8275 грн за десять рублей.

До этого мы приводили слова экономического аналитика Тараса Котовича о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.

По прогнозу специалиста, курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах 27 гривен/$.

Однако, как утверждает Тарас Котович, на рынке также возможны отклонения до 30 копеек в обоих направлениях.

"Главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде", - предупредил финансовый аналитик простых украинцев.

Напомним, курс доллара рухнет в ближайшие дни, в Нацбанке приняли решение

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