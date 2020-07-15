Некоторые категории украинцев могут рассчитывать на денежные компенсации от государства

Как передает Politeka.net, об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, денежные компенсации получат те украинцы, которые пострадали от насильственных преступлений или получили тяжкие телесные повреждения.

Глава Минюста предупредил, что деньги будут поступать от государства, которое, в свою очередь, планирует их взымать с преступников, совершивших преступления.

"Выплаты будут осуществляться тем, кому преступлением причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, по отношению к которым было применено физическое или психологическое насилие. Закон установит размер минимально возможного платежа - 40% прожиточного минимума. Фактические размеры компенсационных платежей будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете", - озвучил Малюська детали законопроекта, который уже поддержало правительство.



Сообщается, что компенсации государство будет выплачивать через региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

"После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями", - подчеркнул Малюська и добавил, что такой механизм уже работает в странах цивилизованного Запада.



Ранее мы также рассказывали, что в Украине с 1 июля 2020 года увеличился уровень прожиточного минимума.

Теперь он составляет 2118 грн, для детей в возрасте до шести лет - 1859 грн, для детей в возрасте от шести до 18 лет - 2318 грн, для трудоспособных лиц - 2197 грн, а для тех, кто утратил трудоспособность - 1712 грн.

Напомним, украинцы массово потеряют льготы и субсидии, появился документ: что грозит пенсиям.

Как сообщала Politeka, новый закон кардинально меняет правила поступления, "можно без тестов".

Также Politeka писала про новые компенсации для украинцев, Кабмин одобрил: что будет с пенсиями и зарплатами.