Популярна українська виконавиця Настя Каменських блиснула неймовірною красою в новому ніжному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Пам'ятайте пост, де я поділилася з вами підбіркою що мотивує фільмів? 🎞 Один з них розповідає історію людини, який здатний повертатися в минуле і змінювати хід подій свого життя. І наприкінці фільму головний герой розуміє, що потрібно жити так, ніби вже прожив цей день і повернувся до нього, - на цей раз щоб насолодитися їм, помічати різні дрібниці, приділяти більше часу близьким і того, що дійсно важливо 😌», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Каменських позує у джинсовому одязі, демонструючи неймовірну красу.

«Чудово виглядаєш», «пощастило Потапу!», «найбільш найулюбленіша», «класна, слів немає», «і кого ж ти мені нагадуєш?», «красуня, мій ідеал», — пишуть вони.

До цього ми писали, що Настя Каменських розповіла шанувальникам про своє незвичайне захоплення

У публікації Настя зізналася, що обожнює польові квіти. В якості доказу зірка продемонструвала свій «улов» на новому фото.

На знімку Каменських позує просто неба у зручному та комфортному образі. На ній короткі чорні шорти й топік з тонкими лямками. Зірка кокетливо нахилилася, виставивши назад п'яту точку і завзято посміхаючись. На обличчі красуні мінімум косметики. Настя вирішила показати свою природну красу.

Нагадаємо, Каменських ефектно вистрибнула з басейну, залишившись абсолютно сухий: "Як відьма з фільму "Вій".

Як повідомляла Politeka, Каменських без білизни показала пружні форми в занадто тісному топі.

Також Politeka писала, що осміліла на відпочинку Каменських блиснула принадами в бікіні й сіточці.