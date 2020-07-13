Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в стильном коротком топе

Как известно, стройная Настя Каменских любит показывать себя в самых разных образах. Причем часто звезда делает это, поражая публику либо эффектными нарядами с минимум ткани на стройной фигуре, либо в домашних образах без грамма макияжа на лице. Певица в этот раз впечатлила естественным видом в нюдовом топе, пишет Рoliteka.net.

На представленном кадре, опубликованном несколько часов назад, Настя позировала в тонком топе без лифчика и с легкой улыбкой на губах. Каменских снова показала себя без макияжа.

При этом звезда демонстрирует свой подтянутый животик – похоже, занятия спортом продолжают ее совершенствовать, что сразу отметили фанаты.

«С началом новой недели ❤️ Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит. Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям ☺️ А вы уже распланировали свою неделю? Кстати, вы делаете заметки в телефоне📱 или как я, ручкой в блокноте? 📒», - написала Каменских.

Вот что отметили фанаты:

«Прекрасное фото 👍👍👍👍планы велики а бы времени хватило 👍👍👍👍всем удачи», «Зайка такая», «Красавица)😍👍 А где это вы сейчас?», «Будет Успех💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «В блокнотик🤪», «Солнышко☀️🥰🥰😻😻😻», «Доброе утро, экзотическая куколка», «Да всё расписано. Сегодня даже смело в сториз выставила. 😁😊».

Отметим, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. Недавно Настя также показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть