Настя Каменских рассказала поклонникам о своем необычном увлечении

Популярная украинская певица поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

В публикации Настя призналась, что обожает полевые цветы. В качестве доказательства звезда продемонстрировала свой «улов» на новом фото.

На снимке Каменских позирует под открытым небом в простом и комфортном образе. На ней короткие черные шорты и топик с тонкими лямками. Звезда кокетливо наклонилась, выставив назад пятую точку и задорно улыбаясь. На лице у красотки минимум косметики. Настя решила показать свою естественную красоту.

За спиной у певицы красуется целая сумка с разнообразными дикими цветами и травами. Судя по всему, Настя рада такому «богатству».

«Флорист в деле. Обожаю полевые цветы. А вы?», - подписала снимок Каменских.

Поклонники артистки активно комментируют ее пост.

«Моя любимая красивая девочка», «Боже мой какая красавица, обожаю вас. Любимые цветы Гортензии», «Летняя красотка», «Такая зайка», - пишут люди.

До этого мы писали, что Каменских опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором эффектно появилась перед камерой, выпрыгнув из полного воды бассейна, но при этом оставшись абсолютно сухой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Артистка предстала в длинном платье с соблазнительным декольте и тонким пояском на талии. Как по мановению волшебной палочки, прямо из воздуха в руках у босоногой Насти оказываются шляпка и солнцезащитные очки, которыми она дополнила "лук".

Напомним, Каменских эффектно выпрыгнула из бассейна, оставшись абсолютно сухой: "Как ведьма из фильма "Вий".

Как сообщала Politeka, Каменских без белья показала упругие формы в слишком тесном топе.

Также Politeka писала, что осмелевшая на отдыхе Каменских сверкнула прелестями в бикини и сеточке.