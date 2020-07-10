Настя Каменских похвасталась идеальной фигурой в ярком купальнике

Популярная украинская певица поделилась задорным фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Настя сделала селфи, на котором она позирует в ярко-розовом купальнике-бикини, позволяющем ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру. Сверху красотка накинула кокетливый черный халатик из просвечивающейся ткани и с декором в виде мелкой сеточки на рукавах.

Судя по фото, Настя вовсю наслаждается летним отдыхом. Певица настолько расслабилась, что не стала заморачиваться с косметикой и показала свое лицо без нее.

В подписи к снимкам звезда поинтересовалась у своих поклонников, какие у них планы на выходные.

«Наша украиночка», «Шикарна», «Ты красива всегда», «Красуня всія Україна!», «Снова не настоящая. Зачем так обрабатывать фото? Вы и так красивая женщина», «Настенька, ты самая красивая женщина в Украине. Так держать!», «Куколка шикарная красавица», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Каменских стала обладательницей новой награды и показала себя в простом повседневном образе. Она рассказала о том, что получила новую награду.

Она также поделилась новыми фотографиями, на которых она позирует на улице в простом милом образе. Звезда одета в джинсовые шорты и обычную белую футболку с цветным узором. Волосы Каменских свободно спадают на плечи неуложенными локонами, а на ее лице нет косметики. Настя выглядит очень задорно и естественно.

Напомним, болезненный вид Каменских в белом платье насторожил украинцев: "Настя, хватит худеть".

Как сообщала Politeka, нежная Каменских забыла надеть белье под просвечивающее платье и показала себя как есть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.