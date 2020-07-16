Популярная украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула невероятной красотой в новом нежном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Помните пост, где я поделилась с вами подборкой мотивирующих фильмов? 🎞 Один из них рассказывает историю человека, который способен возвращаться в прошлое и менять ход событий своей жизни. И в конце фильма главный герой понимает, что нужно жить так, будто уже прожил этот день и вернулся в него, - на этот раз чтобы насладиться им, замечать разные мелочи, уделять больше времени близким и тому, что действительно важно 😌», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Каменских позирует в джинсовом наряде, демонстрируя невероятную красоту.

«прекрасно выглядишь», «повезло Потапу!», «самая самая любимая», «классная, слов нет», «и кого же ты мне напоминаешь?», «красотка, мой идеал», — пишут они.

До этого мы писали, что Настя Каменских рассказала поклонникам о своем необычном увлечении

Так, знаменитость призналась, что очень сильно любит полевые цветы. И в качестве доказательства покрасовалась "уловом".

На снимке Каменских позирует под открытым небом в простом и комфортном образе. На ней короткие черные шорты и топик с тонкими лямками. Звезда кокетливо наклонилась, выставив назад пятую точку и задорно улыбаясь. На лице у красотки минимум косметики. Настя решила показать свою естественную красоту.

Напомним, Каменских эффектно выпрыгнула из бассейна, оставшись абсолютно сухой: "Как ведьма из фильма "Вий".

Как сообщала Politeka, Каменских без белья показала упругие формы в слишком тесном топе.

Также Politeka писала, что осмелевшая на отдыхе Каменских сверкнула прелестями в бикини и сеточке.