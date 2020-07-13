33-летняя украинская певица Настя Каменских любит эпатировать публику, но на этот раз звезда превзошла саму себя

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором эффектно появилась перед камерой, выпрыгнув из полного воды бассейна, но при этом оставшись абсолютно сухой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Артистка предстала в длинном платье с соблазнительным декольте и тонким пояском на талии. Как по мановению волшебной палочки, прямо из воздуха в руках у босоногой Насти оказываются шляпка и солнцезащитные очки, которыми она дополнила "лук".

"Как вам такое эффектное появление? 😏😎", - подписала Каменских.

Оставшись в полном восторге, пользователи сравнили певицу с ведьмой из известного советского фильма "Вий", снятого по мотивам повести Николая Гоголя.

"Отпад 🔥👏"

"Сухая вышла из воды)"

"да грудь у тебя супер а губки бомба"

"😂вот ведь красотка!сухая из воды выпрыгнула👍🥰"

"Ведьма 👹"

"Ой, мне это напомнило ведьму из фильма "Вий"

"Откуда такая краса"

"Русалонька 😘"

Ранее мы сообщали, Каменских встревожила фанатов своим болезненным внешним видом на кадрах в белом платье. Настя распустила волосы и нанесла минимум косметики. Девушка позировала на природе на Ивана Купала.

"На анорексичку похожа😵"; "Вид почему-то болезненный на этом фото. Замучанный.... 😢"; "Настя, хватит худеть, уже на смерть похожа"; "Я одна уже с месяц считаю, что Настя беременна)) ?"; "Беременная что ли", - отреагировали в комментариях.

Напомним, Каменских ошарашила сельским образом, Потап не смог пройти мимо: "Без искусственных губ и...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских кокетливо спустила платье на фоне деревенских видов, личные фото.

Также Politeka писала, что Потап решил «променять» Каменских на Бузову, горячее видео наделало шума: «Вот эта девочка…».