Знаменитість перевершила сама себе

Українська співачка і дизайнер Надія Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», блиснула красою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії Мейхер позує в напівпрозорому платті, яке елегантно підкреслює її значні форми. Обличчя знаменитості прикриває великий капелюх, яка надає знімку загадковості.

Рукой вожу по воздуху

И разговариваю с пустотой

Не слыша никакого отклика, а ведь так хочется порой.

Порой мне хочется, чтоб сердцу стало тесно,

Чтоб вырывалось из груди—

Ему здесь не хватает места...

И яд просачивается сквозь разговоры смысловые,

И речь приобретает вкус!

Вот так порою от безысходности притупляется грусть.

А ещё, так хочется

Чтобы душа покорно и безмолвно

Всё реже и реже напоминала о себе,

А тело бросалось небрежно к своей буквальной что ли высоте?!

Ведь она так относительна,

В схватке за выживание лишает всяких прав

Скитание, дурное скитание,

Это моей испепеленной любви прах...

Но я не вижу горизонт, не чувствую предел в пути,

Лишь слышится азарт где- то глубоко ,

Внутри!

Не повернусь назад, и больше не увижу зла

Сама его творила, сама его сожгла...

Не вижу горизонт, не чувствую предел в пути.

Не вижу горизонт, не чувствую предел …

Не вижу горизонт…

( автор NM)

Уточнимо, що шанувальники Мейхер високо оцінили творчість кумира, про що говорять коментарі під фотографією.

«Сама його творила, сама його спалила...», «браво», «Як добре описано настрій», «сексуальна», «просто леді в чорному», «приголомшливо», «моя кохана!», — пишуть вони.

Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: «Балет для дорослих».

Як повідомляла Politeka, розкішна Надя Мейхер з розсунутими ногами показала своє щастя: "Хороша до неможливості".

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