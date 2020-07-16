Українська співачка і дизайнер Надія Мейхер, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», блиснула красою в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на фотографії Мейхер позує в напівпрозорому платті, яке елегантно підкреслює її значні форми. Обличчя знаменитості прикриває великий капелюх, яка надає знімку загадковості.
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И разговариваю с пустотой
Не слыша никакого отклика, а ведь так хочется порой.
Порой мне хочется, чтоб сердцу стало тесно,
Чтоб вырывалось из груди—
Ему здесь не хватает места...
И яд просачивается сквозь разговоры смысловые,
И речь приобретает вкус!
Вот так порою от безысходности притупляется грусть.
А ещё, так хочется
Чтобы душа покорно и безмолвно
Всё реже и реже напоминала о себе,
А тело бросалось небрежно к своей буквальной что ли высоте?!
Ведь она так относительна,
В схватке за выживание лишает всяких прав
Скитание, дурное скитание,
Это моей испепеленной любви прах...
Но я не вижу горизонт, не чувствую предел в пути,
Лишь слышится азарт где- то глубоко ,
Внутри!
Не повернусь назад, и больше не увижу зла
Сама его творила, сама его сожгла...
Не вижу горизонт, не чувствую предел в пути.
Не вижу горизонт, не чувствую предел …
Не вижу горизонт…
( автор NM)
Уточнимо, що шанувальники Мейхер високо оцінили творчість кумира, про що говорять коментарі під фотографією.
«Сама його творила, сама його спалила...», «браво», «Як добре описано настрій», «сексуальна», «просто леді в чорному», «приголомшливо», «моя кохана!», — пишуть вони.
Нагадаємо, що пишногруда Мейхер пішла по стопах Волочкової і розтягнулася на камеру: «Балет для дорослих».
Як повідомляла Politeka, розкішна Надя Мейхер з розсунутими ногами показала своє щастя: "Хороша до неможливості".
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