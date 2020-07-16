Украинская исполнительница и дизайнер Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», сверкнула красотой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на фотографии Мейхер позирует в полупрозрачном платье, которое элегантно подчеркивает ее внушительные формы. Лицо знаменитости прикрывает большая шляпа, которая придает снимку загадочности.
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И разговариваю с пустотой
Не слыша никакого отклика, а ведь так хочется порой.
Порой мне хочется, чтоб сердцу стало тесно,
Чтоб вырывалось из груди—
Ему здесь не хватает места...
И яд просачивается сквозь разговоры смысловые,
И речь приобретает вкус!
Вот так порою от безысходности притупляется грусть.
А ещё, так хочется
Чтобы душа покорно и безмолвно
Всё реже и реже напоминала о себе,
А тело бросалось небрежно к своей буквальной что ли высоте?!
Ведь она так относительна,
В схватке за выживание лишает всяких прав
Скитание, дурное скитание,
Это моей испепеленной любви прах...
Но я не вижу горизонт, не чувствую предел в пути,
Лишь слышится азарт где- то глубоко ,
Внутри!
Не повернусь назад, и больше не увижу зла
Сама его творила, сама его сожгла...
Не вижу горизонт, не чувствую предел в пути.
Не вижу горизонт, не чувствую предел …
Не вижу горизонт…
( автор NM)
Уточним, что поклонники Мейхер высоко оценили творчество кумира, о чем говорят комментарии под фотографией.
«Сама его творила, сама его сожгла...», «браво», «Как хорошо описано настроение», «сексуальная», «просто леди в черном», «потрясающе», «моя любимая!», — пишут они.
Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».
Как сообщала Politeka, роскошная Надя Мейхер с раздвинутыми ногами показала свое счастье: "Хороша до невозможности".
Также Politeka писала, что шикарная Мейхер сверкнула на камеру главным достоинством: "С годами только лучше".