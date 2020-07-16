Знаменитость превзошла сама себя

Украинская исполнительница и дизайнер Надежда Мейхер, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», сверкнула красотой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии Мейхер позирует в полупрозрачном платье, которое элегантно подчеркивает ее внушительные формы. Лицо знаменитости прикрывает большая шляпа, которая придает снимку загадочности.

Рукой вожу по воздуху

И разговариваю с пустотой

Не слыша никакого отклика, а ведь так хочется порой.

Порой мне хочется, чтоб сердцу стало тесно,

Чтоб вырывалось из груди—

Ему здесь не хватает места...

И яд просачивается сквозь разговоры смысловые,

И речь приобретает вкус!

Вот так порою от безысходности притупляется грусть.

А ещё, так хочется

Чтобы душа покорно и безмолвно

Всё реже и реже напоминала о себе,

А тело бросалось небрежно к своей буквальной что ли высоте?!

Ведь она так относительна,

В схватке за выживание лишает всяких прав

Скитание, дурное скитание,

Это моей испепеленной любви прах...

Но я не вижу горизонт, не чувствую предел в пути,

Лишь слышится азарт где- то глубоко ,

Внутри!

Не повернусь назад, и больше не увижу зла

Сама его творила, сама его сожгла...

Не вижу горизонт, не чувствую предел в пути.

Не вижу горизонт, не чувствую предел …

Не вижу горизонт…

( автор NM)

Уточним, что поклонники Мейхер высоко оценили творчество кумира, о чем говорят комментарии под фотографией.

«Сама его творила, сама его сожгла...», «браво», «Как хорошо описано настроение», «сексуальная», «просто леди в черном», «потрясающе», «моя любимая!», — пишут они.

Напомним, что пышногрудая Мейхер пошла по стопам Волочковой и растянулась на камеру: «Балет для взрослых».

Как сообщала Politeka, роскошная Надя Мейхер с раздвинутыми ногами показала свое счастье: "Хороша до невозможности".

Также Politeka писала, что шикарная Мейхер сверкнула на камеру главным достоинством: "С годами только лучше".