Популярна українська актриса Єлизавета Василенко, яка знімалася в серіалі «Школа», похвалилася красою крупним планом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографіях Василенко позує, сидячи на даху будинку з елегантною зачіскою і пікантному вбранні. Доповнювали образ неймовірно красивий макіяж дівчини, на що звернули увагу її шанувальники.

«Космічні очі», «вії – мрія», «дуже красива», «це просто диво», «крашиха», «красуня», «прекрасна», «це так мило», «АААа, просто не можу надивитися», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала сонячні образи. На фото Ліза позує в коротенькому топі й шортах. Василенко доповнила образ кісками та шпильками. На першому фото зірка просто сиділа і дивилася в об'єктив камери, а на другому зробила з пальців пістолет, закривши при цьому одне око. На останньому кадрі актриса висунула язик, позуючи перед фотографом.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що за фільтр, хто знає?", "Сонечко, ми дуже раді за тебе! Що ти в ХАУСІ!", "Ти така щира на всіх фото!", "Ти така щира на всіх фото!", "Спасибі за те, що ти у нас є! Чи", "Боже, що за прекрасне сонечко в моїй стрічці?", "Ліза, ти супер! У твоїх нових фотках з'явилося щось чарівне!!!", "Яка красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Який зайчик, просто не можу".

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