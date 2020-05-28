Известная актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала танцы под музыку

На кадрах Лиза позировала в белом топе и джинсах. Красотка решила оставить волосы распущенными и танцевала под музыку все видео. На кадрах можно заметить идеальное тело Василенко и как торчат сочные "персики", которые были не в бюстгальтере. Девушка двигалась по комнате, то танцевала у стены, то куражилась на кровати. Видео получилось очень восхитительным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Насквозь и насквозь", - подписала танцы красотка.

Фанаты посмотрели видео более 60 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Потрясающая", "Наша", "Красотка", "Почему так шикарно", "Зажигалочка", "Какая же ты прекрасная", "О Боже! Ты шикарна", "богиня", "такая красивая".

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала соблазнительный образ, устроившись на полу.

На кадрах красотка лежит в красном топе на полу. Грудь прямо сплюснулась под весом звезды, которая снимала себя на камеру. Образ Лиза дополнила распущенными волосами и бабочками, которые добавила через фильтр.

Сообщалось, что звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко снялась в неприличной фотосессии без белья.

«Это любовь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках видно, как Василенко снимается в фотосессии без белья. Девушка прикрывает пикантные формы руками, а на других снимках – при помощи пиджака, который элегантно снимает.

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