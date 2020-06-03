Известная украинская актриса Елизавета Василенко показала, как проводит досуг

На видео Елизавета позирует в черном топе и юбке. Василенко показывает неприличную позу, имитируя интимные движения при взаимодействии с девушкой, а после этого показала, как уходит из кадра. Ролик сопровождался забавным голосом, который все действие комментировал. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты что так и будешь прикалываться все время? Я пытаюсь разрядить обстановку. Все, я пошел далеко и надолго"

Фанаты не смогли оценить ролик или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что Лиза опубликовала видео в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Ох, какая".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Елизавета Василенко показала танцы под музыку.

На кадрах Лиза позировала в белом топе и джинсах. Красотка решила оставить волосы распущенными и танцевала под музыку все видео. На кадрах можно заметить идеальное тело Василенко и как торчат сочные "персики", которые были не в бюстгальтере. Девушка двигалась по комнате, то танцевала у стены, то куражилась на кровати. Видео получилось очень восхитительным и соблазнительным.

Сообщалось, что звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко устроила жаркие танцы для поклонников.

Лиза выбрала тесный топ белого цвета, который обтянул ее упругую грудь. Актриса засветила животик и округлые бедра. Девушка улыбалась и танцевала под популярный трек. Образ дополнили накрученные волосы.

За час видео Василенко посмотрело более 130 тысяч человек. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

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