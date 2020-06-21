Популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» похвасталась новым летним образом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, девушка позирует на балконе, демонстрируя безупречную красоту, а на лице у нее виднеется рисунок в виде цветка. Сами снимки она никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в восторг от нового свежего образа кумира.
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«Вау, какое солнышко», «шикарнючая», «вай, класснючая», «богиня! Самая красивая», «милашка», «вот это кошечка», «солнышко какое, красота!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала солнечные образы. На фото Лиза позирует в коротеньком топе и шортах. Василенко дополнила образ косичками и заколками. На первом фото звезда просто сидела и смотрела в объектив камеры, а на втором сделала из пальцев пистолет, закрыв при этом один глаз. На последнем кадре актриса высунула язык, позируя перед фотографом.
Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Что за фильтр, кто знает?", "Солнышко, мы безумно рады за тебя! Что ты в ХАУСЕ!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Ты такая искренняя на всех фото!", "Спасибо за то, что ты у нас есть! Ли", "Боже что за прекрасное солнышко в моей ленте?", "Лиза, ты супер! В твоих новых фотках появилось что-то волшебное!!!", "Какая красоточка", "Просто бомба", "Милашка", "Какой зайчик, просто не могу".
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