Популярная украинская актриса Елизавета Василенко из сериала «Школа» поразила красотой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«напиши в комментариях почему подписан на меня🦥🌈Мне очень интересно узнать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Василенко позирует на улице с мягкой игрушой. В руках у нее можно заметить мороженое.

«Очень хотелось узнать тебя поближе», «вау, красотка!», «невероятная красота! Так держать», «ты вдохновляешь делать себя лучше», «ты очень классная и кайфовая», - пишут ее поклонники.

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На видео Елизавета позирует в черном топе и юбке. Василенко показывает неприличную позу, имитируя интимные движения при взаимодействии с девушкой, а после этого показала, как уходит из кадра. Ролик сопровождался забавным голосом, который все действие комментировал.

"Ты что так и будешь прикалываться все время? Я пытаюсь разрядить обстановку. Все, я пошел далеко и надолго"

Фанаты не смогли оценить ролик или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что Лиза опубликовала видео в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Ох, какая".

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