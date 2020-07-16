Супермодель Белла Хадід вирішила похвалитися ідеальними вигинами під час фотосесії в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Хадід позує спершу в закритому купальнику, елегантно задерши руки за голову. Наряд максимально підкреслює красиву зовнішність зірки, яка сама при цьому грайливо заглядає в камеру.

На іншому знімку Хадід позує вже в іншому купальнику, який має значну декольте. Сама дівчина задерла руки вгору, застигнувши в грайливій позі й демонструючи ідеальну талію.

«Королівський вигляд», «Лялечка, слів немає», «абсолютна краса», «ідеальна», «виглядаєш, ніби зійшла з чийсь мрії», «ти так божественно виглядаєш», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що топмодель Белла Хадід похвалилася неймовірною фігурою в новій фотосесії.

Серію спокусливих кадрів вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина взяла участь у зйомці для Calvin Klein. Вона приміряла на себе купальники з нової колекції, засвітивши свої апетитні форми. Але зйомка виявилася досить незвичайною. Красуню помістили під воду – саме там знімалася вся рекламна кампанія. Белла звивалася під водою, демонструючи світові своє ідеальне тіло.

За півдня пост зірки оцінили понад 1,2 млн разів. В коментарях красуні залишили масу компліментів.

Нагадаємо, що Белла Хадід в тонкому платті без білизни виставила напоказ найпотаємніші місця: "Справжня лялька".

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