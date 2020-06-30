Известная модель Белла Хадид показала необычный образ, порадовав не только фанатов

На фото Белла позирует в футболке, сидя на коленях. Красотка решила снять себя без штанов, показывая свои ноги перед зеркалом, пока делала селфи. Хадид держала телефон перед собой, а рядом можно увидеть цветы, которые стояли возле ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Цветочный ребенок", - написала Хадид под фотографией.



Фанаты, включая Эмили Ратаковски, поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Настоящая кукла", "Это горячо", "Тут, прежде чем удалить", "Какая красота", "Спутни на шею", "Моя детка, ты удивительная", "Самая красивая девочка на планете", "Я бы умер за тебя", "Я так тебя люблю", "Я влюблен в королеву", "Как торчат".

Ранее мы сообщали, что топ-модель Белла Хадид показала удивительные кадры со своей фотосессии.

На этот раз Белла показала несколько фото с одного из своих кампейнов.

На одном из снимков Белла стоит полностью обнаженной: из «одежды» на ней только супермодные трусики белого оттенка, а интимные части тела прикрыты руками.

Сообщалось, что самая красивая девушка мира Белла Хадид устроила горячие игры в спальне.

На кадрах Белла позирует в красном топе и стрингах, дополнив образ экспериментальным мейкапом. Волосы в этот раз Хадид собрала в хвост и можно заметить милые серьги в ушах девушки.

Напомним, Белла Хадид и Кендалл Дженнер покорили пикантными нарядами на яхте

А еще Politeka писала, что Белла Хадид дала свободу своим округлостям, заставив прохожих краснеть

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид в прозрачном платье сверкнула безупречным телом перед камерами



