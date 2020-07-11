Известная модель Белла Хадид показала себя в разных ракурсах, порадовав фанатов

На фото Белла позирует в коричневом купальнике и бандане. Красотка сделала несколько фотографий, на которых показывала свое молодое тело в смелых позах. Как можно понять, Хадид позировала среди деревьев весной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"29 мая 2020 года. 92-й день поиска души в этих деревьях", - написала Хадид.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Я плачу, ты так совершенна, так много", "Ты такая великолепная", "Мне нужно найти это бикини", "Королева", "Люблю тебя", "Женись на мне, пожайлуста".

Сообщалось, что одна из самых известных моделей мира Белла Хадид приняла участие в новой съемке.

На одних из последних кадрах модель покорила формами в тесных нарядах.

На первом фото модель предстала в топе необычного кроя с длинной частью внизу, которую Белла крутила в руке.

Второй рукой звезда оттянула юбочку, чтобы придать снимку пикантности.

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Причиной кардинального изменения внешности многие называли ее развод, после чего она стала активно заниматься спортом. А вторая причина - сын Анджело, именно ради него артистка решилась на похудение.

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