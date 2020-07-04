Одна из самых известных моделей мира Белла Хадид приняла участие в новой съемке

Красотка пользуется большой популярностью, поэтому работы у нее хоть отбавляй, пишет Politeka.net. На одних из последних кадрах модель покорила формами в тесных нарядах.

На первом фото модель предстала в топе необычного кроя с длинной частью внизу, которую Белла крутила в руке.

Второй рукой звезда оттянула юбочку, чтобы придать снимку пикантности.

На другом фото Белла и вовсе предстала в коже. Маленький топ обтянул ее небольшую грудь, а также благодаря ему можно было рассмотреть токую талию.

На руках красотки - длинные кожаные перчатки, на бедрах - брюки из той же ткани.

Модель пристально смотрела в камеру. Ее внешность достойна всяких похвал: "Ого, какая!". В общем, Хадид - просто идеал.

За 12 часов пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от фигуры знаменитости и засыпали ее комплиментами, отмечая, что она великолепная.

Напомним, Белла Хадид позировала на надувном матрасе посреди бассейна в микроскопическом белье без верха просто на камеру, демонстрируя идеальный и ровный загар. Как можно заметить, красотка в момент, когда ее фотографировали, отдыхала закрыв глаза.

Напомним также, что Белла Хадид предстала в футболке, сидя на коленях. Красотка решила снять себя без штанов, показывая свои ноги перед зеркалом, пока делала селфи.

Модель держала телефон перед собой, а рядом можно увидеть цветы, которые стояли возле ноги. Звезда получила массу приятных сообщений от поклонников.

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