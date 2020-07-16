Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала, як проводить час в тренажерному залі

На фото Сьюзі стоїть в білизні з шкіряних мотузочок, тримаючись руками за тренажер. Красуня доповнила образ кросівками і чорними шкарпетками. Кортес розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи її у всій красі, адже трусиків не видно при такому ракурсі. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама повернулася в бік камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку. Настрій для фітнесу", - написала Сьюзі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже гарно", "Прекрасного доброго ранку", "Доброго ранку, красуня", "Я так тебе люблю", "Неймовірно чудова дитинка", "Красивий моя дитина", "Ох, мамочко!".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес вразила новим спекотним чином.

На фото Сьюзі Кортез має вельми екстравагантну зовнішність. На ній одягнений незвичайний бюстгальтер червоного кольору, який підкреслює її пишний бюст.

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На фото Кортес позувала в мікроскопічному білій білизні з мотузочок і сіточки, стоячи до камери п'ятою точкою.

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