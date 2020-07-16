Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала, как проводит время в тренажерном зале

На фото Сьюзи стоит в белье из кожаных веревочек, держась руками за тренажер. Красотка дополнила образ кроссовками и черными носками. Кортес развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя ее во всей красе, ведь трусиков не видно при таком ракурсе. Волосы звезда оставила распущенными, а сама повернулась в сторону камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро. Настроение для фитнеса", - написала Сьюзи.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Прекрасное доброе утро", "Доброе утро, красавица", "Я так тебя люблю", "Невероятно великолепная детка", "Красивый мой ребенок", "Ох, мамочка!".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес поразила новым знойным образом.

На фото Сьюзи Кортез имеет весьма экстравагантную внешность. На ней одет необычный бюстгальтер красного цвета, который подчеркивает ее пышный бюст.

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На фото Кортес позировала в микроскопическом белом белье из веревочек и сеточки, стоя к камере пятой точкой.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц Сьюзи Кортес сбросила лифчик и ошеломила размером

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