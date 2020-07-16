Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала фанатів новим провокаційним фото

На особистій сторінці артистки в Instagram з'явилося фото, на якому вона постала в дуже незвичайному вигляді, передає Politeka.net. Волочкова була растрьопана, на ній була одягнута кофта або туніка. Ноги балерина залишила оголеними, хоча така коротка туніка вимагає щось надягати під низ. Втім, Волочкова вирішила не надягати штани.

В руках Волочкова тримала черговий букет. Вона вирішила похвалитися перчиком, який їй піднесли в подарунок.

«Вчора до дня народження моєї подруги Юлії я замовила по своїй традиції їстівний букет коханій компанії, яка не перестає дивувати неповторними композиціями. А разом з букетом для Юлі мені прилетів сюрприз від творця цієї фірми Аліни у вигляді букета з моїх улюблених гострих перців!», - розповіла Волочкова.

Раніше ми писали, що скандальна балерина поділилася фотографією з дня народження подруги. Настя була одягнута в гарне чорне плаття з глибоким декольте. Вона навіть була непогано нафарбована, але шанувальники звернули увагу на жахливий стан волосся Волочкової. Навіть на звану вечерю балерина не змогла зробити пристойну зачіску – волосся на її голові виглядало некрасиво і неохайно.

Нагадаємо, що розпатлана Волочкова посвітила "старовиною", розтягнувшись у повітряному шпагаті: "Краще прикрити".

Як повідомляла Politeka, Волочкова посвітила грудьми у відвертому декольте і зганьбилася: "Пожовкла вся".

Також Politeka писала, що Волочкова в прозорій сукні посвітила грудьми на людях, вразивши новою зовнішністю: "Я щаслива...".