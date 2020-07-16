Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила фанатов новым провокационным фото

На личной странице артистки в Инстаграм появилось фото, на котором она предстала в очень необычном виде, передает Politeka.net. Волочкова была растрепана, на ней была надета кофта или туника. Ноги балерина оставила оголенными, хотя такая короткая туника требует что-то надевать под низ. Впрочем, Волочкова решила не надевать штаны.

В руках Волочкова держала очередной букет. Она решила похвастаться перчиком, который ей преподнесли в подарок.

«Вчера ко дню рождения моей подруги Юлии я заказала по своей традиции съедобный букет в любимой компании, которая не перестаёт удивлять неповторимыми композициями. А вместе с букетом для Юли мне прилетел сюрприз от создателя этой фирмы Алины в виде букета из моих любимых острых перцев!», - рассказала Волочкова.

Ранее мы писали, что скандальная балерина поделилась фотографией со дня рождения подруги. Настя была одета в красивое черное платье с глубоким декольте. Она даже была неплохо накрашена, но поклонники обратили внимание на ужасное состояние волос Волочковой. Даже на званый ужин балерина не смогла сделать приличную прическу – волосы на ее голове смотрелись некрасиво и неряшливо.

Напомним, что растрепанная Волочкова посветила "стариной", растянувшись в воздушном шпагате: "Лучше прикройся".

Как сообщала Politeka, Волочкова посветила грудью в дерзком декольте и опозорилась: "Пожелтела вся".

Также Politeka писала, что Волочкова в прозрачном платье посветила грудью на людях, поразив новой внешностью: "Я счастлива...".