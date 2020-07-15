Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала змнами в зовнішності на дні народження подруги

Так, на цей раз Анастасія, яка зазвичай показується то у спортзалі у старих розтягнутих штанях, то в хутрі посеред літа, то зовсім в негліже, з'явилася на публіці в довгій чорній сукні з прозорими вставками і глибоким декольте. Образ вийшов дуже жіночним, але з невід'ємною ноткою вульгарності Волочкової, пише Politeka.net.

"Сьогодні день народження моєї чудової подруги Юлії Калганової. 🌺 Вона чудова людина і художник. У моєму будинку є картини, написані нею. Я щаслива дружити з її сім'єю.🙏", - привітала подругу балерина на своїй сторінці в Instagram. На фото змарніла Волочкова стоїть в оточенні родини подруги і намагається усміхатися.

На другому знімку з урочистості Волочкова поруч з подругою постала у всій красі: оновлена стрижка, свіжопофарбовані брови і сміливий акцент на грудях доповнили образ скандальної балерини.

"Приємно зустрічати чудових і світлих людей!🙏 З актрисою Анастасією Макеєвою ми зустрілися на дні народження нашої спільної подруги Юлії 😊 Ми з Анастасією поділилися новими творчими ідеями.😊", — зізналася Волочкова в підписі до фото.

Нагадаємо, як Пугачова, Волочкова, Данилко та інші зірки виглядали в молодості: несподівані фото з 90-х.

Як повідомляла Politeka, Волочкова вразила виглядом без макіяжу поряд з красунею-матір'ю: "Зовсім здала, старенька".

Також Politeka писала, що Волочкова без штанів показала дикий шпагат прямо на сходах.