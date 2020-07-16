Відома балерина Анастасія Волочкова показала зайве в чорному напівпрозорому платті

Цього разу, кілька годин тому, балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram цілу серію знімків, на яких позувала в абсолютно новому образі. Примірявши чорне напівпрозоре плаття в сіточку, балерина виглядала досить зухвало, адже декольте зірки також було дуже відкритим, пише Politeka.net.

Балерина розповіла, що святкувала день народження чудової подруги Юлії Калгановой.

"Вона чудова людина і художник. У моєму будинку є картини, написані нею. Я щаслива дружити з її сім'єю.🙏", - розповіла Волочкова, підкресливши, що також вона зустрілася з актрисою Анастасією Макеєвої.

«Здорово, коли Наша Господиня вдома Лолочка може і плаття вибрати, і волосся укласти і будинок утримувати в чистоті і затишку. І по духу залишатися близькою людиною.🦢 Лолочка мама трьох дітей, які щасливо живуть в нашому домі. 🌺 Це ж так чудово ділитися добротою. І я завжди шанувала і дорожу тими людьми в моєму житті, хто взяв у ній будь-добре і світле участь.🙏😊», - також написала Анастасія, вихваляючись оздобленням будинку навколо білих троянд.

До цього балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію кадрів, зроблених на відпочинку разом з матір'ю. Як відомо, Анастасія, незважаючи на любов до хвастощів, вкрай рідко говорить про сім'ю, щоб не нарватися на хвилю критики. При цьому раніше балерина знаходилася у важких відносинах з матір'ю і намагалася навіть не говорити про неї. Тому, нові фото зірки в компанії близької людини чимало здивували мережа

Так, спочатку Волочкова відзначила, що до неї приїхала улюблена мама, і вона поїхала зустрічати її на вокзал. Потім балерина похвалилася своєю квартирою в центрі міста.

«Ми ще зайшли в Петровський монастир і погуляли у дворику будинку, де я гуляла з коляскою Аришиной після її народження, коли вона була маленькою», - розповіла днем раніше балерина.

Після заявила, що їм з матір'ю є що згадати, адже вони «багато пройшли і багато разом вистояли». Потім Волочкова поділилася кадром з ресторану, вразивши видом матері. Жінка з золотистим волоссям виглядала дуже молодо і доглянуто.

«Зустрічаючись з мамою ми любимо відвідувати улюблений ресторанчик🥬 Ми з мамою багато в чому схожі😊», - написала під новим фото Волочкова.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях