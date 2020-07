View this post on Instagram

Дорогие друзья, я так люблю жить на позитиве и с чувством юмора.😂😊 Мне передали, что многие подумали, что я не знаю, как выбраться из этого тренажера..🙈 Вы серьезно?😂 Я решила продемонстрировать, как легко и непринужденно это происходит.😊💃🩰 В моей жизни вообще многое происходит удивительно! Зачастую и для меня самой. И многие задаются вопросом: "Ну как это у неё получается?"🤷‍♀️ Сама не знаю..🤷‍♀️ С Божией помощью скорее всего 🙏😊🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом