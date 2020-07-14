Відома балерина Анастасія Волочкова показала частину свого тренування, спантеличивши витівкою

Цього разу, кілька годин тому, балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram короткий ролик, знятий під час занять балерини в спортивному залі. Причому балерина вирішила розкрити секрет, що цікавить багатьох користувачів мережі. А саме: як же вона підіймається на високу спортивну конструкцію для досить незвичайних занять, пише Politeka.net.

Примітно, Анастасія блиснула своєю фігурою у тому самому костюмі, в якому завжди тренується і дивує мережа - практично ніколи Волочкова не записує ролики в інших спортивних костюмах, а використовує саме цей образ. Так, Анастасія сьогодні, як і завжди, позувала у червоних штанях з клешью, що вже давно вийшла з моди, а також блідо-голубій майці на тонких бретельках.

У ролику Волочкова показала, як вона не тільки підіймається на високу конструкцію, але ще й розтягується, задерши ноги до стелі і роблячи перевернутий шпагат.

"Дорогі друзі, я так люблю жити на позитиві і з почуттям гумору.😂😊 Мені передали, що багато хто подумав, що я не знаю, як вибратися з цього тренажера..🙈 Ви серйозно?😂 Я вирішила продемонструвати, як легко і невимушено це відбувається.😊💃🩰 В моєму житті взагалі багато чого відбувається дивно! Часто і для мене самої. І багато хто задається питанням: "Ну як це в неї виходить?"🤷‍♀️ Сама не знаю..🤷‍♀️ З Божою допомогою швидше за все 🙏😊🐣 #анастасияволочкова #волочкова", - написала Анастасія.

До цього балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію кадрів, зроблених на відпочинку разом з матір'ю. Як відомо, Анастасія, незважаючи на любов до хвастощів, вкрай рідко говорить про сім'ю, щоб не нарватися на хвилю критики. При цьому раніше балерина знаходилася у важких відносинах з матір'ю і намагалася навіть не говорити про неї. Тому, нові фото зірки в компанії близької людини чимало здивували мережа

Так, спочатку Волочкова відзначила, що до неї приїхала улюблена мама, і вона поїхала зустрічати її на вокзал. Потім балерина похвалилася своєю квартирою в центрі міста.

«Ми ще зайшли в Петровський монастир і погуляли у дворику будинку, де я гуляла з коляскою Аришиной після її народження, коли вона була маленькою», - розповіла днем раніше балерина.

Після заявила, що їм з матір'ю є що згадати, адже вони «багато пройшли і багато разом вистояли». Потім Волочкова поділилася кадром з ресторану, вразивши видом матері. Жінка з золотистим волоссям виглядала дуже молодо і доглянуто.

«Зустрічаючись з мамою ми любимо відвідувати улюблений ресторанчик🥬 Ми з мамою багато в чому схожі😊», - написала під новим фото Волочкова.

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